Masters 1000 Shanghai, Sinner neutralizza Machac in due set e conquista l’ottava finale della stagione (Di sabato 12 ottobre 2024) 64esima vittoria stagionale e ottava finale raggiunta per Jannik Sinner. Il tennista italiano supera Tomas Machac in due set (6-4; 7-5) e raggiunge l’ennesima finale del 2024, la seconda in due settimane dopo quella di Pechino (persa contro Carlos Alcaraz). Con questo successo Sinner rimarrà ufficialmente numero 1 al mondo fino alla fine dell’anno, allungando così la striscia consecutiva a 30 settimane. La cronaca Dopo essere partito in svantaggio nel primo set, il numero 1 al mondo ha risposto con un controbreak. Nel corso della gara, Sinner ha gradualmente alzato il ritmo fino al sorpasso definitivo che – anche con alcuni errori a rete di Machac – gli ha permesso di portarsi sull’1-0. Chirurgico e decisivo nei momenti che contano, il secondo set si è rivelato molto più insidioso. Ilfattoquotidiano.it - Masters 1000 Shanghai, Sinner neutralizza Machac in due set e conquista l’ottava finale della stagione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 64esima vittoria stagionale e ottavaraggiunta per Jannik. Il tennista italiano supera Tomasin due set (6-4; 7-5) e raggiunge l’ennesimadel 2024, la seconda in due settimane dopo quella di Pechino (persa contro Carlos Alcaraz). Con questo successorimarrà ufficialmente numero 1 al mondo fino alla fine dell’anno, allungando così la striscia consecutiva a 30 settimane. La cronaca Dopo essere partito in svantaggio nel primo set, il numero 1 al mondo ha risposto con un controbreak. Nel corsogara,ha gradualmente alzato il ritmo fino al sorpasso definitivo che – anche con alcuni errori a rete di– gli ha permesso di portarsi sull’1-0. Chirurgico e decisivo nei momenti che contano, il secondo set si è rivelato molto più insidioso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Machac : destinazione finale a Shanghai. Chiuderà l’anno da numero 1 - L’inizio al servizio è come uno scatto a motore freddo per l’azzurro. Sul finale il film sembra uguale a quello del primo set: il ceco si ritrova a servire due volte per restare in partita. Un parziale di 14 vincenti a 9 per Sinner, che commette solo un terzo degli errori non forzati del ceco (5 contro 15). (Sport.quotidiano.net)

Atp Shanghai - Sinner vola in finale : Machac battuto in due set - Un'altra grandissima prestazione vale la finale a Shanghai: Jannik Sinner ha vinto contro la rivelazione del torneo, il ceco Tomas Machac, e aspetta il vincitore della sfiga Djokovic-Fritz. (Ilgiornale.it)

Sinner batte Machac in 2 set e va in finale - AGI - Ancora una finale per Jannik Sinner in questo 2024 strepitoso per l'azzurro numero uno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l'altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. (Agi.it)

Tennis - Sinner in finale a Shanghai - 12.35 Jannik Sinner è in finale al torneo Master1000 di Shanghai. Il n.1 mondiale supera in semifinale il ceco Machac, n.33 Atp. Ora l'azzurro aspetta in finale il vincente dell'altra semifinale fra Djokovic e Fritz. (Televideo.rai.it)