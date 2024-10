Mara Venier, tifo da stadio per la sua ultima avventura (Di sabato 12 ottobre 2024) tifo da stadio è un tripudio di applausi per Mara Venier che ha presentato la nuova collezione di abiti per taglie morbide che da nove anni crea per Luisa Viola: bianco, nero, double, paillettes ton sur ton. Nel parterre, il marito Nicola Carraro, il di lui figlio Geró con la compagna Laura Moretti, Melania Rizzoli, Katia Noventa e Massimo Boldi che Mara ha portato il passerella perché interessato alle indossatrici. Poi la signora della Domenica si è concessa a centinaia di selfie con i suoi fans. Liberoquotidiano.it - Mara Venier, tifo da stadio per la sua ultima avventura Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024)daè un tripudio di applausi perche ha presentato la nuova collezione di abiti per taglie morbide che da nove anni crea per Luisa Viola: bianco, nero, double, paillettes ton sur ton. Nel parterre, il marito Nicola Carraro, il di lui figlio Geró con la compagna Laura Moretti, Melania Rizzoli, Katia Noventa e Massimo Boldi cheha portato il passerella perché interessato alle indossatrici. Poi la signora della Domenica si è concessa a centinaia di selfie con i suoi fans.

