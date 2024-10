LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Bulega cerca la rimonta in classifica (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo sabato del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Superbike 2024. Sul tracciato portoghese andrà in scena una giornata di estrema importanza pensando alla lotta per il titolo. A due soli appuntamenti dalla conclusione del campionato, la graduatoria generale vede saldamente al comando Toprak Razgatlioglu con 414 punti contro i 375 di Nicolò Bulega. Un margine, quindi, di appena 39 lunghezze che saranno rimesse in palio sin da oggi. Terza posizione per Alvaro Bautista con 333 punti, mentre è quarto Danilo Petrucci con 277, quinto Alex Lowes con 264. Il sabato dell’Estoril prenderà il via alle ore ore 10.00 con la terza sessione di prove libere (20 minuti) che apriranno il programma. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Bulega cerca la rimonta in classifica Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissimo sabato del Gran Premio dell’, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato portoghese andrà in scena una giornata di estrema importanza pensando alla lotta per il titolo. A due soli appuntamenti dalla conclusione del campionato, la graduatoria generale vede saldamente al comando Toprak Razgatlioglu con 414 punti contro i 375 di Nicolò. Un margine, quindi, di appena 39 lunghezze che saranno rimesse in palio sin da oggi. Terza posizione per Alvaro Bautista con 333 punti, mentre è quarto Danilo Petrucci con 277, quinto Alex Lowes con 264. Il sabato dell’ prenderà il via alle ore ore 10.00 con la terza sessione di prove libere (20 minuti) che apriranno il programma.

