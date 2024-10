LIVE Sinner-Machac 6-4, 2-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il ceco aggressivo su ogni colpo (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Machac rischia ancora la risposta: il diritto esce di pochi centimetri. 40-15 In rete il diritto lungolinea di Machac, sempre aggressivo. 30-15 Servizio e diritto incrociato di Sinner. 15-15 Prima palla corta giocata da Machac. Sinner ci arriva in ritardo ed è lungo il recupero di rovescio. 15-0 Largo di un soffio il rovescio incrociato di Machac: sarebbe stato vincente. 1-1 E altro ace esterno del ceco. 40-15 Servizio e diritto di Machac. 30-15 Battuta esterna vincente del n.33 del mondo. 15-15 Sul nastro e poi fuori il diritto del ceco. 15-0 Prima vincente al centro di Machac. 1-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. A-40 Ace al centro di Sinner. 40-40 Risposta vincente di Machac con il diritto lungolinea su una seconda troppo morbida di Sinner. 40-30 In rete la risposta del ceco sulla seconda dell’azzurro. Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-4, 2-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il ceco aggressivo su ogni colpo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1rischia ancora la risposta: il diritto esce di pochi centimetri. 40-15 In rete il diritto lungolinea di, sempre. 30-15 Servizio e diritto incrociato di. 15-15 Prima palla corta giocata daci arriva in ritardo ed è lungo il recupero di rovescio. 15-0 Largo di un soffio il rovescio incrociato di: sarebbe stato vincente. 1-1 E altro ace esterno del. 40-15 Servizio e diritto di. 30-15 Battuta esterna vincente del n.33 del mondo. 15-15 Sul nastro e poi fuori il diritto del. 15-0 Prima vincente al centro di. 1-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. A-40 Ace al centro di. 40-40 Risposta vincente dicon il diritto lungolinea su una seconda troppo morbida di. 40-30 In rete la risposta delsulla seconda dell’azzurro.

