Lecco, farmaci salvavita bloccati nel traffico: intervento record dei poliziotti per portarli in ospedale (Di sabato 12 ottobre 2024) Lecco, 12 ottobre 2024 – Quei farmaci salvavita dovevano assolutamente arrivare in ospedale a Lecco entro mezzogiorno. Servivano a un malato oncologico per sottoporlo a radioterapia durante un intervento chirurgico urgente. Il fattorino incaricato della consegna è però rimasto intrappolato in coda in mezzo al traffico, a causa della chiusura della Statale 36. Non sarebbe mai arrivato in tempo a destinazione, ci avrebbe impiegato ore. Tutti gli agenti di pattuglia della polizia stradale erano impegnati altrove, per gestire l'emergenza viabilistica e non hanno potuto aiutarlo. Coordinati dai colleghi della sala operativa, sono così stati mobilitati i poliziotti di una pantera dalla Volanti, che hanno intercettato e agganciato l'autotrasportato, al volante di un furgone verde, sul lungolago. Ilgiorno.it - Lecco, farmaci salvavita bloccati nel traffico: intervento record dei poliziotti per portarli in ospedale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Queidovevano assolutamente arrivare inentro mezzogiorno. Servivano a un malato oncologico per sottoporlo a radioterapia durante unchirurgico urgente. Il fattorino incaricato della consegna è però rimasto intrappolato in coda in mezzo al, a causa della chiusura della Statale 36. Non sarebbe mai arrivato in tempo a destinazione, ci avrebbe impiegato ore. Tutti gli agenti di pattuglia della polizia stradale erano impegnati altrove, per gestire l'emergenza viabilistica e non hanno potuto aiutarlo. Coordinati dai colleghi della sala operativa, sono così stati mobilitati idi una pantera dalla Volanti, che hanno intercettato e agganciato l'autotrasportato, al volante di un furgone verde, sul lungolago.

