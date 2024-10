Lecce, nove colpi di kalashnikov contro un bar nella notte: banditi in fuga in moto (Di sabato 12 ottobre 2024) Attentato intimidatorio a colpi di mitra contro un bar la notte scorsa a Lecce. E' accaduto nel quartiere Santa Rosa, dove sono stati esplosi nove colpi di kalashnikov contro la saracinesca del Quotidianodipuglia.it - Lecce, nove colpi di kalashnikov contro un bar nella notte: banditi in fuga in moto Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Attentato intimidatorio adi mitraun bar lascorsa a. E' accaduto nel quartiere Santa Rosa, dove sono stati esplosidila saracinesca del

Nove colpi di kalashnikov contro la saracinesca di un bar. Le videocamere immortalano i due autori - LECCE – Oltre all’incubo del fenomeno degli incendi, tornano in città anche più pesanti intimidazioni in stile mafioso. . Nove colpi sono stati indirizzati da uno scooter di grossa cilindrata in direzione della saracinesca di un. Una sventagliata di colpi di kalashnikov nel centro abitato di Lecce. (Lecceprima.it)

