Ladri in case e negozi. Giro di vite dei carabinieri, arrestati in sette per furto (Di sabato 12 ottobre 2024) sette persone denunciate e parte della refurtiva recuperata. E' questo il bilancio dell'attività dei carabinieri contro i reati predatori. I militari dell'Arma di Porto San Giorgio hanno concluso un'attività investigativa che ha portato all'identificazione e alla denuncia di tre pregiudicati di 48, 30, e 28 anni, responsabili di furto aggravato. In concorso tra loro avevano asportato dal cortile di una abitazione, una bicicletta elettrica. A Porto Sant'Elpidio, invece, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Fermo un algerino di 35 anni del posto che, all'interno di un supermercato, aveva rubato un telefono cellulare Apple I Phone 13, asportandolo dalla borsa lasciata momentaneamente incustodita, sul carrello della spesa, da una signora.

