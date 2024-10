Abruzzo24ore.tv - L'Abruzzo punta alla certificazione DOP e IGP per l'Arrosticino Abruzzese tradizionale

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di sabato 12 ottobre 2024) L'Aquila - La RegioneDOP e IGP per l', garantendo qualità, autenticità e tutela delle produzioni tipiche locali. La Regionesta intraprendendo un percorso importante per ottenere laDOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) per l', uno dei prodotti più iconici della tradizione gastronomica regionale. Questa iniziativa rappresenta un momento significativo per la valorizzazione e la tutela delle eccellenze locali, con l'obiettivo di proteggere un prodotto che è profondamente radicato nella cultura e nelle abitudini culinarie dell'. L'è un simbolo della cucina, riconosciuto per il suo sapore inconfondibile e per la sua lavorazione artigianale, che segue metodi tradizionali tramandati di generazione in generazione.