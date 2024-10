La passione di Marco Rizzo per la gnocca scandalizza Luxuria, Storace gongola (audio) (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo “psicodramma” va in onda nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre, su Radio Uno, nel corso della trasmissione Il rosso e il nero: in collegamento telefonico Marco Rizzo, in studio la “strana coppia” Luxuria Storace. L’ex segretario dei comunisti italiani viene interpellato sul suo intervento contro il politicamente corretto e il filmato, diventato virale, nel cui proclama: “Mi piace la gnocca, posso dirlo?”. La puntata dell’11 ottobre del Rosso e Il Nero (audio) Un intervento che ha fatto inorridire Vladimir Luxuria, che delle battaglie Lgbtq è diventata icona popolarissima. “Usa una sineddoche offensiva”, tuona Luxuria. Mentre Marco Rizzo torna a tuonare contro l’imposizione di una minoranza. “Credo che la maggioranza del popolo italiano – dice il segretario di Democrazia sovrana e popolare – si renda conto che non stiamo vivendo il periodo delle discriminazioni. Secoloditalia.it - La passione di Marco Rizzo per la gnocca scandalizza Luxuria, Storace gongola (audio) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo “psicodramma” va in onda nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre, su Radio Uno, nel corso della trasmissione Il rosso e il nero: in collegamento telefonico, in studio la “strana coppia”. L’ex segretario dei comunisti italiani viene interpellato sul suo intervento contro il politicamente corretto e il filmato, diventato virale, nel cui proclama: “Mi piace la, posso dirlo?”. La puntata dell’11 ottobre del Rosso e Il Nero () Un intervento che ha fatto inorridire Vladimir, che delle battaglie Lgbtq è diventata icona popolarissima. “Usa una sineddoche offensiva”, tuona. Mentretorna a tuonare contro l’imposizione di una minoranza. “Credo che la maggioranza del popolo italiano – dice il segretario di Democrazia sovrana e popolare – si renda conto che non stiamo vivendo il periodo delle discriminazioni.

