La capolista Recanati va a Senigallia: "Un avversario aggressivo ed esperto"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "è storicamente un campo difficile che non frequentiamo da anni, avendo loro militato nella categoria superiore". Marco Tarducci, gm della Svethia, parla della sfida di domani alle 18 quando i leopardiani, in testa del campionato di B interregionale di basket, avendo vinto le prime tre gare, faranno visita a unpartito con il freno tirato avendo 2 punti. "Ci attende – spiega – una sfida contro una formazione ben costruita, solida, aggressiva e con giocatori esperti". La squadra di casa cercherà di rifarsi dalla sconfitta con la Virtus Civitanova nel turno infrasettimanale. "Ci attende un compito difficile, noi dovremo continuare a proporre la pallacanestro finora mostrata e non perdere quella serenità così come ci è successo a casa del Loreto Pesaro quando abbiamo attraversato un periodo difficile senza disunirci ma rimanendo attaccati alla partita".