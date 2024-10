"Inter nel mio cuore, firmerò presto": l'annuncio dell'esterno (Di sabato 12 ottobre 2024) Ci siamo, ma attenzione a dirlo troppo forte. Dopo un'estate Intera, e anche più, passata a cercare un accordo che andasse bene per ambedue le parti, Denzel Dumfries e l'Inter hanno presumibilmente Ilnerazzurro.it - "Inter nel mio cuore, firmerò presto": l'annuncio dell'esterno Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ci siamo, ma attenzione a dirlo troppo forte. Dopo un'estatea, e anche più, passata a cercare un accordo che andasse bene per ambedue le parti, Denzel Dumfries e l'hanno presumibilmente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dumfries : «Rinnovo? Dettagli - Inter nel cuore! Voglio dimostrare» - Col Milan colpa nostra, eravamo troppo bassi. Dumfries passa dall’Olanda all’Inter: campo e rinnovo! VINCERE – Dumfries determinato a vincere tutte le gare con l’Inter: «Sarà un mese importante per noi e per la stagione, siamo pronti e carichi. OBIETTIVO – Il pensiero di Dumfries sulla Champions e poi ritorna sul KO nel derby: «Champions League? La finale è un obiettivo sempre perché siamo ... (Inter-news.it)

Biasin ricorda : «Zhang ha messo soldi - cuore e passione per l’Inter» - I giocatori lo ricordano con piacere, Marcus Thuram lo ha testimoniato proprio oggi commentando il post dell’ex patron. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Fabrizio Biasin ha spiegato cosa ha lasciato Steven a tutto l’ambiente: «Steven Zhang per evidenti motivi non poteva più continuare all’Inter, ma oltre a un sacco di soldi ci ha messo cuore e passione, per questo sarà ricordato come un ... (Inter-news.it)

Inter-Torino 3-2. Il cuore del Toro non basta : gol e highlights - Il francese si rende subito decisivo, subendo un duro intervento da Maripan che gli costa l’espulsione. Marcus Thuram è il grande protagonista nella vittoria per 3-2 dell’Inter sul Torino. . In superiorità numerica, Thuram sigla una doppietta nel primo tempo, colpendo di testa sui cross di Bastoni. (Torinotoday.it)

La Sicilia nel cuore. Inizia l'avventura di Walter Zenga col Siracusa - La tifoseria del Siracusa accoglie ufficialmente Walter Zenga dopo la presentazione alla stampa dell’ex campione dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio, che in Sicilia ha allenato in serie A ... (rainews.it)

Da Inganno a Il Paradiso delle signore: Emanuel Caserio e “L'insicurezza che riporta con i piedi per terra" - La nostra intervista a Emanuel Caserio, protagonista di Inganno, miniserie Netflix in cui recita al fianco di Monica Guerritore, e de Il Paradiso delle signore, fiction dei record di Rai Uno. (movieplayer.it)

Antonella Clerici, la rivelazione commovente sull'intervento: "Lo vedevo sempre prima di scoprire della mia malattia" - La conduttrice è tornata sui giorni precedenti al difficile intervento che ha affrontato, riflettendo sulla scoperta della malattia e cosa pensa l'abbia salvata ... (libero.it)