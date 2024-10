Intelligenza artificiale. Innovazione, scenari e impatto sulle aziende: esperti a confronto (Di sabato 12 ottobre 2024) ‘Intelligenza artificiale in azione: scenari e Innovazione sul territorio’ è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 16 ottobre alle 17 nella Sala Bcc Città e Cultura. Si tratta di un evento del ‘Laboratorio aperto’ del Circondario, progetto finanziato con fondi europei, che riguarda azioni di divulgazione e conoscenza sui temi dell’Intelligenza artificiale, dell’Innovazione, della tecnologia, della cybersecurity e della sostenibilità ambientale. Il progetto ammonta a 280mila euro, interamente finanziati, e si svilupperà su tre anni. L’incontro prevede le testimonianze da parte di esperti, imprenditori e professionisti del settore che tratteranno l’impatto dell’Ia per il tessuto economico produttivo del territorio e sulla qualità del lavoro e della vita. Si tratta di un tema di grande attualità che impatterà sulle imprese, sul lavoro e sulla pubblica amministrazione. Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale. Innovazione, scenari e impatto sulle aziende: esperti a confronto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ‘in azione:sul territorio’ è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 16 ottobre alle 17 nella Sala Bcc Città e Cultura. Si tratta di un evento del ‘Laboratorio aperto’ del Circondario, progetto finanziato con fondi europei, che riguarda azioni di divulgazione e conoscenza sui temi dell’, dell’, della tecnologia, della cybersecurity e della sostenibilità ambientale. Il progetto ammonta a 280mila euro, interamente finanziati, e si svilupperà su tre anni. L’incontro prevede le testimonianze da parte di, imprenditori e professionisti del settore che tratteranno l’dell’Ia per il tessuto economico produttivo del territorio e sulla qualità del lavoro e della vita. Si tratta di un tema di grande attualità che impatteràimprese, sul lavoro e sulla pubblica amministrazione.

