Anticipazionitv.it - Ilary Blasi torna con Unica 2: il costo del nuovo documentario e la possibile trama

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo il successo della prima stagione,è pronta a cavalcare l’onda con il sequel di. Il, non a caso, è stato completato in questi giorni e vedrà un numero maggiore di puntate che saranno disponibili ancora una volta su Netflix. La conduttrice si ritroverà a raccontare nuovi aspetti della sua vita, nonché la fase dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Non a caso, si vocifera che ilcapitolo non sarà incentrato sull’ex calciatore.: arriva la seconda stagione diNon ci sono dubbi cheaveva letteralmente sbaragliato la concorrenza con il suo, ildove raccontava la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. In cima alla classifica della piattaforma Netflix per numerose settimane, la conduttrice romana si è tolta un bel po’ di soddisfazioni anche in termini economici.