Ilnapolista.it - Il Telegraph candida Guardiola a ct dell’Inghilterra: “Sarebbe il progetto più ambizioso per la federcalcio”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alcune voci accostano Tuchel alla panchina, ma ilpensa in grande ea ct degli inglesi. Scrive il: “Quando si tratta di scegliere il prossimo ct, la Football Association potrebbe puntare alle stelle? Se così fosse, ciun solo uomo in lizza: il grande allenatore della sua generazione e sei volte vincitore della Premier League, Pep. Prendere luiilpiùdella Football Association da quando l’organo di governo ha acquistato, demolito e ricostruito Wembley. Dopo il fallimento di Lee Carsley a Wembley giovedì sera, le opzioni si stanno rapidamente restringendo. I due responsabili della Football Association – John McDermott, il direttore tecnico, e Mark Bullingham, l’amministratore delegato – non hanno iniziato ancora iniziato a esaminareti alternativi”.