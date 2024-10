Il Mattino: Lo sfogo di Juan Jesus non è piaciuto, potrebbe partire a Gennaio (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo sfogo del difensore non è piaciuto, Manna già al lavoro per sostituirlo Notizie calcio Napoli. Il futuro di Juan Jesus al Napoli appare sempre più incerto. Dopo lo sfogo seguito al tentato furto subito dal calciatore, la società partenopea potrebbe decidere di liberarlo già a Gennaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’uscita pubblica del difensore brasiliano non è stata gradita né dalla dirigenza né dall’allenatore Antonio Conte. Con il contratto in scadenza a luglio, Juan Jesus potrebbe anticipare l’addio per trovare maggiore spazio altrove. Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna sta sondando il mercato per rinforzare il reparto difensivo. Oltre ai titolari Rrahmani e Buongiorno, il Napoli sta valutando alternative, visto che Rafa Marin non ha ancora esordito in campionato. Napolipiu.com - Il Mattino: Lo sfogo di Juan Jesus non è piaciuto, potrebbe partire a Gennaio Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Lodel difensore non è, Manna già al lavoro per sostituirlo Notizie calcio Napoli. Il futuro dial Napoli appare sempre più incerto. Dopo loseguito al tentato furto subito dal calciatore, la società partenopeadecidere di liberarlo già a. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il, l’uscita pubblica del difensore brasiliano non è stata gradita né dalla dirigenza né dall’allenatore Antonio Conte. Con il contratto in scadenza a luglio,anticipare l’addio per trovare maggiore spazio altrove. Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna sta sondando il mercato per rinforzare il reparto difensivo. Oltre ai titolari Rrahmani e Buongiorno, il Napoli sta valutando alternative, visto che Rafa Marin non ha ancora esordito in campionato.

