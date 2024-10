I cinque desideri improbabili di Zelensky e la sua ennesima tournée europea (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente ucraino Zelensky ha compiuto la sua ennesima tournée europea in cerca di armi e di soldi e del permesso di estendere ancora lo scontro con la Russia. È un persuasore bravo, ma non abbastanza: porta sempre a casa qualche miliardo di euro, ma per l’ingresso nella NATO e per l’uso dei missili a lungo raggio ottiene soltanto promesse. Un altro giro d’Europa Il viaggio lampo di Zelensky è stato motivato anche all’imminenza delle elezioni americane. Un cambio alla Casa Bianca è un’incognita che lo spinge a cercare di massimizzare gli aiuti e il più in fretta possibile. Così si è recato presso gli alleati e ha presentato le solite richieste materiali e strategiche. Strumentipolitici.it - I cinque desideri improbabili di Zelensky e la sua ennesima tournée europea Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente ucrainoha compiuto la suain cerca di armi e di soldi e del permesso di estendere ancora lo scontro con la Russia. È un persuasore bravo, ma non abbastanza: porta sempre a casa qualche miliardo di euro, ma per l’ingresso nella NATO e per l’uso dei missili a lungo raggio ottiene soltanto promesse. Un altro giro d’Europa Il viaggio lampo diè stato motivato anche all’imminenza delle elezioni americane. Un cambio alla Casa Bianca è un’incognita che lo spinge a cercare di massimizzare gli aiuti e il più in fretta possibile. Così si è recato presso gli alleati e ha presentato le solite richieste materiali e strategiche.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky è un disco rotto e al vertice di Ramstein chiede altre armi all’Occidente che risponde con l’ennesima pioggia di forniture militari - “Abbiamo bisogno di più armi per cacciare i russi, soprattutto dall’area di Donetsk. Quello su cui tutti siamo d’accordo è che dobbiamo fare in modo che questa guerra cessi e finché questo non accade dobbiamo fare in modo che i bambini, le donne, i cittadini ucraini non muoiano e il primo modo di farlo è fermare i missili che ogni giorno cadono su obiettivi civili”. (Lanotiziagiornale.it)