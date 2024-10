Honda SH, 40 anni di successi (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Honda celebra i primi 40 anni dello scooter SH. La prima generazione fu presentata nel 1984 così, a distanza di quattro decenni, il costruttore nipponico ha voluto rendergli omaggio presentando un concept in presenza del Top Managment di Honda Giappone e Honda Europa. Era il 1984 quando uno scooter a ruote alte fabbricato L'articolo Honda SH, 40 anni di successi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –celebra i primi 40dello scooter SH. La prima generazione fu presentata nel 1984 così, a distanza di quattro decenni, il costruttore nipponico ha voluto rendergli omaggio presentando un concept in presenza del Top Managment diGiappone eEuropa. Era il 1984 quando uno scooter a ruote alte fabbricato L'articoloSH, 40diproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

La Honda Italia festeggia i 40 anni dello scooter SH [FOTO] - 30 - assieme agli associati, al top management di Honda Giappone e Honda Europa, ai rappresentanti dell’R&D e delle vendite, alla Honda Vietnam, ai. . Grande festa oggi alla Honda per i 40 anni dello scooter Honda Sh: un traguardo celebrato - sospendendo le attività lavorative dalle 11. 00 alle 11. (Chietitoday.it)

MotoGp - Albesiano lascia Aprilia dopo 11 anni e va in Honda. Lo sostituisce Sterlacchini - Albesiano probabilmente lavorerà dall’Europa per cercare di fornire a Honda quel guizzo in termini di progetto che negli ultimi anni è sempre mancato. L’ala dorata ha faticato a trovare una strada chiara di sviluppo e spesso sono state provate nuove componenti che non hanno funzionato. Soddisfatto il team manager di Honda Alberto Puig: “I tempi cambiano ed è importante collaborare con persone dal ... (Sport.quotidiano.net)