Grande Fratello, Clayton Norcross rivela di essere interessato ad una coinquilina (e non è Carmen Russo) (Di sabato 12 ottobre 2024) Il bel Clayton Norcross (sì sarà pure un 70enne ma come dimenticare quel Clayton Norcross degli anni 90) sembrerebbe aver puntato un'inquilina nella Casa del Grande Fratello. Ed Enzo Paolo Turchi stia tranquillo, non è Carmen Russo! Nelle scorse ore l'attore americano nel bel mezzo di una chiacchierata con Lorenzo Spolverato ha ammesso – incalzato dal milanese – di nutrire un interesse verso Amanda Lecciso. Alla domanda esplicita del giovane gieffino "c'è una attraente più di tutte per te? Chi è? Ci deve essere per forza una!, l'ex protagonista di Beautiful ha risposto: Devo decidere ora? Adesso? Ma non ce l'ho in mente! Amanda. Lei è molto sexy! Lei è più giusta per me come età e comportamento. Ma mi sembra che a lei non interessi nessuno di noi. È sempre un po' distaccata. A me non piace correre dietro alle donne. Sono sempre loro a scegliere.

