Giornate Fai d’Autunno | alla riscoperta della Chiesa dell’Annunziata e di altre bellezze del territorio

Dal profumo di Strega passando ai concerti dei ragazzi delle medie per giungere alla bellezza dei luoghi artistici e storici della città. E' questo l'appuntamento beneventano con le Giornate Fai, uno dei più amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiana, che si è rinnovato ancora una volta rivelandosi per quello che è sempre stato un'occasione per scoprire e per godersi la meraviglia che ci circonda e che spesso o è nascosta del tutto oppure non viene compresa. La "mission" di queste giornate è, difatti, dare l'opportunità di visitare luoghi solitamente inaccessibili o poco valorizzati. Un'occasione unica per conoscere le tante sfaccettature delle più insigni testimonianze del nostro passato.