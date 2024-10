Giornata infortuni lavoro, speciali Rai (Di sabato 12 ottobre 2024) 10.10 In occasione della Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, la programmazione Rai dedica approfondimenti sul tema in tv,radio,web. La Giornata si celebra domani,ma già da oggi "Unomattina in famiglia" affronta la questione della sicurezza sul lavoro Tutte le testate dedicheranno copertura informativa alla Giornata.In particolare Rainews manderà un onda uno spot e collegamenti e servizi.La programmazione continuerà fino a lunedì 14, con la diretta della Relazione Inail in Parlamento, alle 11 su Rai3. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 10.10 In occasione dellanazionale per le vittime deglisul, la programmazione Rai dedica approfondimenti sul tema in tv,radio,web. Lasi celebra domani,ma già da oggi "Unomattina in famiglia" affronta la questione della sicurezza sulTutte le testate dedicheranno copertura informativa alla.In particolare Rainews manderà un onda uno spot e collegamenti e servizi.La programmazione continuerà fino a lunedì 14, con la diretta della Relazione Inail in Parlamento, alle 11 su Rai3.

