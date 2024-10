361magazine.com - GF, Yulia Bruschi contro una gieffina: “che schifo, non si lava”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nella notte al Grande Fratelloha offeso una sua compagna, sparlandone a letto senza microfono con Shaila Gattanella notte è un fiume in piena con Shaila Gatta. La modella toscana ha offeso una sua compagna d’avventura, sparlandone con l’ex velina. Seppure senza microfono è stata “intercettata” dai fan: “Che. Non si, non sinemmeno i denti. C’ha i gatti morti in testa, c’ha sempre le cose degli altri addosso. Ed è falsa come la me**a, recita“.non ne ha fatto il nome, ma su Twitter sono sicuri che possa trattarsi di Jessica Morlacchi, con la quale la modella ha avuto vari battibecchi da quando è cominciato il programma. Ma il pubblico non ha gradito l’attaccoJessica e sono piovute critichela modella toscana.