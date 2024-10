Frida Bollani Magoni sulla sua malattia agli occhi: “È un dono, da ipovedente ho sviluppato l’orecchio” (Di sabato 12 ottobre 2024) La musicista Frida Bollani Magoni, ospite di Verissimo, ha parlato dell'amaurosi congenita di Leber, la malattia agli occhi che l'ha resa ipovedente. Poi, ha annunciato: "D'ora in poi voglio essere solo Frida, Stefano Bollani e Petra Magoni sono i miei genitori, ma è giusto che intraprenda la mia strada". Fanpage.it - Frida Bollani Magoni sulla sua malattia agli occhi: “È un dono, da ipovedente ho sviluppato l’orecchio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La musicista, ospite di Verissimo, ha parlato dell'amaurosi congenita di Leber, lache l'ha resa. Poi, ha annunciato: "D'ora in poi voglio essere solo, Stefanoe Petrasono i miei genitori, ma è giusto che intraprenda la mia strada".

