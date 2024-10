Fidenza: inaugurato l'ultimo tratto della tangenziale (Di sabato 12 ottobre 2024) La tangenziale Sud è finalmente completata! Oggi è stata inaugurato definitivamente l’ultimo tratto di tangenziale che va dalla rotatoria su stradaLodesana alla rotatoria Boschina alla presenza del sindaco di Fidenza Davide Malvisi, del presidente della Provincia Alessandro Fadda, del sindaco Parmatoday.it - Fidenza: inaugurato l'ultimo tratto della tangenziale Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LaSud è finalmente completata! Oggi è statadefinitivamente l’diche va dalla rotatoria su stradaLodesana alla rotatoria Boschina alla presenza del sindaco diDavide Malvisi, del presidenteProvincia Alessandro Fadda, del sindaco

Tangenziale di Fidenza : partiti i lavori di asfaltatura - Per consentire l'esecuzione dei lavori. . Sono iniziati lunedì 7 ottobre i lavori di asfaltatura del tratto di tangenziale sud in adiacenza all'ospedale di Vaio, precisamente dall'accesso all'ospedale fino alla rotatoria sulla Strada Provinciale 359, che da via Trieste prosegue fino a Salsomaggiore. (Parmatoday.it)