Secoloditalia.it - Fassino “graziato” per il furto del profumo: reato estinto, se la cava con 500 euro

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Questa mano può esse piuma e può essere fero”, declamava il mitico Mario Brega in un film di Carlo Verdone: un po’ come la giustizia italiana, che suldi unal duty free shop di Fiumicino da parte di Piero, ha scelto la versione piuma. L’ex segretario dei Ds, nonché ex Guardasigilli (un ex ministro della Giustizia condannato pernon s’era mai vista nella storia italiana) se l’èta con la scusa della distrazione. E questo nonostante le testimonianze numerose e convergenti degli addetti al duty free shop di Fiumicino che avevano notato che ildelera stato solo l’ultimo di una lunga serie.non ha ammesso di essere cleptomane, anzi ha continuato a negare i fatti, ma se l’è comunqueta con un irrisorio risarcimento.