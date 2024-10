Ilrestodelcarlino.it - Fabriano e Jesi In campo tra conferme e riscatto

(Di sabato 12 ottobre 2024)per insistere e dare continuità al primo – clamoroso nelle dimensioni a Ruvo di Puglia – exploit esterno,per scacciare la pesante quota 0 in classifica, che mai come in questa stagione non rispecchia i veri valori mostrati sul parquet. E poi Senigallia, in B Interregionale, nella seconda partita interna consecutiva. Quarta giornata in serie B con le nostre tutte impegnate in contemporanea domani, e tutte in casa alle ore 18. In B Nazionale, dopo la grande vittoria a Ruvo di Puglia, la Ristoprotorna davanti al pubblico amico per ospitare niente meno che la Virtus Roma in un match che rievoca i fasti della massima serie quando il vecchioBasket se la giocava alla pari con gli squadroni della capitale, come era appunto la Virtus Roma, già campione d’Italia e d’Europa negli anni Ottanta.