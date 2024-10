Elly Schlein che rappa con J-Ax è un manifesto alla post-ironia (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott – L’esibizione canora della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein non poteva di certo passare inosservata. Durante un concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago è stata chiamata sul palco da J-Ax: giusto il tempo di cantare qualche strofa, atteggiarsi con qualche mossettina e le immagini dell’improbabile performance hanno fatto – come si dice in questi casi – il giro del web. Tra spettacolarizzazione della politica, accuse varie, difese d’ufficio, indignazione e indignazione per l’indignazione, vediamo di capirci qualcosa. Elly Schlein e il “duetto” con J-Ax Per una volta a offrirci uno spunto interessante è un articolo di Fanpage, la cui tesi di fondo è che se il comportamento della Schlein ha provocato più di un sopracciglio alzato nella destra è per l’incapacità di quest’ultima di stare al passo con i tempi. Ilprimatonazionale.it - Elly Schlein che rappa con J-Ax è un manifesto alla post-ironia Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott – L’esibizione canora della segretaria del Partito Democraticonon poteva di certo passare inosservata. Durante un concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago è stata chiamata sul palco da J-Ax: giusto il tempo di cantare qualche strofa, atteggiarsi con qualche mossettina e le immagini dell’improbabile performance hanno fatto – come si dice in questi casi – il giro del web. Tra spettacolarizzazione della politica, accuse varie, difese d’ufficio, indignazione e indignazione per l’indignazione, vediamo di capirci qualcosa.e il “duetto” con J-Ax Per una volta a offrirci uno spunto interessante è un articolo di Fanpage, la cui tesi di fondo è che se il comportamento dellaha provocato più di un sopracciglio alzato nella destra è per l’incapacità di quest’ultima di stare al passo con i tempi.

