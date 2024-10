"El niño pijo" arrestato a Fiumicino. Fine della corsa per il "re" delle casseforti (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo i media iberici è ritenuto il miglior ladro di casseforti di Spagna. Nella serata di ieri, 11 ottobre, la polizia ha arrestato un italo-spagnolo, 35 anni, latitante da diverso tempo, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Spagna, in esecuzione di sentenza di condanna Romatoday.it - "El niño pijo" arrestato a Fiumicino. Fine della corsa per il "re" delle casseforti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo i media iberici è ritenuto il miglior ladro didi Spagna. Nella serata di ieri, 11 ottobre, la polizia haun italo-spagnolo, 35 anni, latitante da diverso tempo, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Spagna, in esecuzione di sentenza di condanna

