EA FC 25 Prediction SBC Incontri Principali 17 Ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) Disponibile la Prediction degli Incontri Principali del 17 Ottobre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Consultando la nostra Prediction potrete decidere quali carte acquistare per poi rivenderle nel momento in cui saranno rilasciate le SBC dei nuovi Incontri Principali della settimana. Acquistando le carte giuste potrete generare importati profitti grazie alla compravendita. L'acquisto e la vendita di delle carte giocatore tramite il gioco, la Web App o la Companion App è sempre stata la fortuna dei Trader più importanti. Di solito le carte bronzo o argento non rare hanno sempre un incremento importante del prezzo perchè spesso vengono scartate poichè non valgono molto.

