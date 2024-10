Sport.quotidiano.net - Dumfries: “Voglio restare all'Inter, ma giocando di più”

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ottobre 2024 – Una volta di più, Denzelha voluto confermare di voler rimanere all'. “Mancano pochi dettagli per il rinnovo, credo di firmare presto. Vediamo, però l'è nel mio cuore quindi”, ha dichiarato a Sport Mediaset dopo aver segnato il gol del definitivo pareggio dell'Olanda contro l'Ungheria. La firma era attesa già in estate, c'è stato un primo rinvio e ad oggi (sebbene anche Inzaghi in conferenza stampa si sia sbilanciato su un’imminente chiusura in positivo) non ci sono ancora i crismi dell'ufficialità. Nel frattempo l'olandese è concentrato sul campo.Milan's Dutch defender #02 Denzelfights for the ball with AC Milan's Portuguese forward #10 Rafael Leao during the Italian Serie A football match betweenand AC Milan at San Siro stadium in Milan, on September 22, 2024.