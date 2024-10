Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 13 ottobre 2024 (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la quinta puntata della nuova edizione di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e le sorprese per il pubblico che in questa puntata Europa.today.it - Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024)13, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la quinta puntata della nuova edizione di ‘In’ condotta da. Tanti gliin studio e le sorprese per il pubblico che in questa puntata

Ospiti Domenica In 13 ottobre 2024 e Mara Venier cambia gioco (ANTEPRIMA) - . Ogni casella è contrassegnata da un punto interrogativo, nascondendo la combinazione segreta. Il lancio di Mara 500+, il nuovo gioco telefonico di Domenica In, si è rivelato un fuoco di paglia. TvPerTutti. it è in grado di svelarvi che, dal 13 ottobre, Mara Venier presenterà ai telespettatori una cassaforte dorata presente nello studio, con quattro caselle. (Tvpertutti.it)

Verissimo - Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5 - Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5. In studio Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. (Comingsoon.it)

Verissimo di Silvia Toffanin - ospiti ed anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 - Un’altra esclusiva di Verissimo: per la prima volta in studio Barbara Palombelli con Francesco Rutelli e la figlia Serena. Verissimo, gli ospiti di sabato 12 ottobre 2024 Sabato 12 ottobre 2024 dalle ore 16. Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 12 ottobre 2024 anche Marco Maddaloni per una intervista di famiglia con la moglie Romina e i loro tre figli. (Superguidatv.it)