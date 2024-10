Inter-news.it - Dimarco il Roberto Carlos dell’Italia! Tutto parte da Facchetti – CdS

(Di sabato 12 ottobre 2024) Federicoincanta con l’Inter e con l’Italia. Giovedì sera all’Olimpico, prova supersonica del laterale mancino che entra di diritto nella scia azzurra dei terzini. Daa Spinazzola, passando per Cabrini e Grosso. PARAGONE LEGITTIMO – Non ha la stessa potenza e pericolosità sui calci di punizione dadella leggenda del Brasile e del Real Madrid,, ma Federico, sottolinea il Corriere dello Sport, lo ricorda per modalità di gioco e di corsa. E forse anche per questo fisico tozzo e la statura non eccessiva.è un fuoriclasse nel suo ruolo e dunque il paragone con la leggenda della Seleçao può reggerlo, eccome. Giovedì sera, altra prestazione monstre del laterale mancino con la maglia della Nazionale: dopo il meraviglioso gol al Parco dei Principi contro la Francia, con il Belgio è entrato in entrambi i gol.