Covid più rischi di infarto e ictus fino a 3 anni dopo la malattia | lo studio

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilha aumentato significativamente ilo die mortea 3l’infezione. In particolareuna forma grave, tra le persone che hanno contratto il ceppo originale di Sars-CoV-2 durante la prima ondata, prima dell’arrivo dei vaccini. E’ la conclusione di unofinanziato dai National Institutes of Health (Nih) americani e pubblicato sulla rivista ‘Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology’, dal quale emerge anche un’altro dato: le persone con gruppo sanguigno 0 sembrerebbero più protette dagli effetti gravi di-19. Ricerche precedenti hanno già indicato una maggiore probabilità di eventi cardiovascolariun’infezione, ricordano gli Nih.