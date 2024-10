Cultweb.it - Cos’è e dove si trova la linea sacra di San Michele?

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’Apocalisse 12,7 viene raccontate la leggende della lotta tra Sane Lucifero. Questa inizia “nell’alto dei Cieli” ma, quando l’angelo ribelle, trasformato in demonio, viene scacciato, questa continua anche sulla terra, andando a dere la così dettadi SanArcangelo. Si tratta proprio di una misteriosaimmaginaria che unisce sette monasteri, tutti conti a SanArcangelo e collocati geograficamente lontani l’uno dall’altro. Nonostante quest’ultimo particolare, però, tutti loro risultato essere perfettamente alti partendo dall’Irlanda alla Palestina, passando per Inghilterra, Francia, Italia e Grecia. Insieme, dunque, formano proprio lache, stando alla leggenda, è stata prodotta dal colpo di spada che il santo inflisse al diavolo per rimandarlo all’inferno.