Chiusura scuole a Como: nuova protesta dei genitori in consiglio comunale (Di sabato 12 ottobre 2024) Il 14 ottobre 2024, i genitori e gli alunni delle scuole primarie Nazario Sauro e dell'infanzia Luigi Carluccio sono chiamati a partecipare a una manifestazione pacifica durante il consiglio comunale di Como per protestare contro la Chiusura degli istituti. Il ritrovo è fissato alle ore 18:45 nel Quicomo.it - Chiusura scuole a Como: nuova protesta dei genitori in consiglio comunale Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il 14 ottobre 2024, ie gli alunni delleprimarie Nazario Sauro e dell'infanzia Luigi Carluccio sono chiamati a partecipare a una manifestazione pacifica durante ildiperre contro ladegli istituti. Il ritrovo è fissato alle ore 18:45 nel

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo - Oggi martedì 8 ottobre : chiusura scuole superiori a Bergamo e in Val Seriana - . L'articolo Allerta meteo, Oggi martedì 8 ottobre: chiusura scuole superiori a Bergamo e in Val Seriana sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Gli istituti coinvolti comprendono quelli di Bergamo città , Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone. Nella serata di lunedì 7 ottobre è stata decisa la chiusura delle scuole superiori di Bergamo e della Val Seriana per la giornata di ... (Orizzontescuola.it)

Allerta meteo - OGGI - martedì 8 ottobre : chiusura scuole superiori a Bergamo e in Val Seriana - Nella serata di lunedì 7 ottobre è stata decisa la chiusura delle scuole superiori di Bergamo e della Val Seriana per la giornata di oggi, martedì 8 ottobre. . L'articolo Allerta meteo, OGGI, martedì 8 ottobre: chiusura scuole superiori a Bergamo e in Val Seriana sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Scuole chiuse allerta meteo - Emiliano smentisce ordinanza di chiusura : “Notizie sui social sono false” - L'articolo Scuole chiuse allerta meteo, Emiliano smentisce ordinanza di chiusura: “Notizie sui social sono false” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Nella tarda serata di ieri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto con una nota ufficiale per smentire le voci, circolate con insistenza sui social media, riguardo a una presunta ordinanza di chiusura ... (Orizzontescuola.it)