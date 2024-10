Centri migranti in Albania, Davide Giacomino (Emergency): “Shengjin non è un luogo sicuro” (Di sabato 12 ottobre 2024) Nelle scorse ore le autorità italiane hanno annunciato che presto inizieranno le attività presso i nuovi Centri migranti in Albania. “Il Protocollo d’intesa tra Italia e Albania ruota intorno al trasferimento e al trattenimento delle persone soccorse in acque internazionali dalle navi delle autorità italiane in un Paese che non fa parte dell’Ue e non è vincolato a rispettarne principi umanitari né normative”. Così, in esclusiva per Notizie.com, Davide Giacomino, advocacy di Emergency. Il caso dei Centri migranti in Albania (Emergency FOTO) – Notizie.comNelle scorse ore, infatti, le autorità italiane hanno annunciato l’apertura a giorni dei due Centri per i migranti di Shengjin e Gjader, realizzati in Albania proprio a seguito della firma del Protocollo cui ha fatto riferimento Emergency. Notizie.com - Centri migranti in Albania, Davide Giacomino (Emergency): “Shengjin non è un luogo sicuro” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nelle scorse ore le autorità italiane hanno annunciato che presto inizieranno le attività presso i nuoviin. “Il Protocollo d’intesa tra Italia eruota intorno al trasferimento e al trattenimento delle persone soccorse in acque internazionali dalle navi delle autorità italiane in un Paese che non fa parte dell’Ue e non è vincolato a rispettarne principi umanitari né normative”. Così, in esclusiva per Notizie.com,, advocacy di. Il caso deiinFOTO) – Notizie.comNelle scorse ore, infatti, le autorità italiane hanno annunciato l’apertura a giorni dei dueper idie Gjader, realizzati inproprio a seguito della firma del Protocollo cui ha fatto riferimento

