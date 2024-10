Campi Flegrei, Gruppo FS partecipa a esercitazione nazionale di Protezione Civile (Di sabato 12 ottobre 2024) Un treno Frecciarossa 1000 è partito sabato mattina dalla stazione di Napoli Centrale alle ore 11.45 e ha raggiunto Aversa simulando, per i cittadini di Pozzuoli, Soccavo e Bagnoli, l’allontanamento della popolazione dei Campi Flegrei in caso di rischio vulcanico. Altri due convogli stazioneranno rispettivamente nelle stazioni di Aversa e di Villa Literno. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha partecipato all’esercitazione nazionale di Protezione Civile “EXE Flegrei 2024”, in programma dal 9 al 12 ottobre, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania. L’esercitazione prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei e la verifica del piano di allontanamento della popolazione per il rischio vulcanico. Lapresse.it - Campi Flegrei, Gruppo FS partecipa a esercitazione nazionale di Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un treno Frecciarossa 1000 è partito sabato mattina dalla stazione di Napoli Centrale alle ore 11.45 e ha raggiunto Aversa simulando, per i cittadini di Pozzuoli, Soccavo e Bagnoli, l’allontanamento della popolazione deiin caso di rischio vulcanico. Altri due convogli stazioneranno rispettivamente nelle stazioni di Aversa e di Villa Literno. IlFerrovie dello Stato Italiane hato all’di“EXE2024”, in programma dal 9 al 12 ottobre, coordinata dal Dipartimento dellae dalla Regione Campania. L’prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni della zona rossa deie la verifica del piano di allontanamento della popolazione per il rischio vulcanico.

