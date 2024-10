Bruxelles chiama Puccini. Maxi eventi per ricordare il Maestro e i tre funerali (Di sabato 12 ottobre 2024) Puccini. L’uomo, la sua musica e i suoi tre funerali. E’ il significativo titolo della sinergia Lucca-Bruxelles che darà vita a tre eventi intorno al giorno della sua scomparsa. Non tutti sanno che Puccini ebbe tre “ultimi saluti“, da grande qual era e quale sarebbe sempre rimasto. Il primo a Bruxelles dove morì il 29 novembre 1924, due giorni dopo, nella Chiesa Reale di Sainte-Marie a Schaerbeek. Poi il feretro fu trasferito a Milano al Duomo, con le celebrazioni dirette da Arturo Toscanini. Solo due anni più tardi, il 29 novembre 1926, le sue spoglie tornarono all’amata Villa di Torre del Lago dove il figlio Antonio realizzò un mausoleo. Lanazione.it - Bruxelles chiama Puccini. Maxi eventi per ricordare il Maestro e i tre funerali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024). L’uomo, la sua musica e i suoi tre. E’ il significativo titolo della sinergia Lucca-che darà vita a treintorno al giorno della sua scomparsa. Non tutti sanno cheebbe tre “ultimi saluti“, da grande qual era e quale sarebbe sempre rimasto. Il primo adove morì il 29 novembre 1924, due giorni dopo, nella Chiesa Reale di Sainte-Marie a Schaerbeek. Poi il feretro fu trasferito a Milano al Duomo, con le celebrazioni dirette da Arturo Toscanini. Solo due anni più tardi, il 29 novembre 1926, le sue spoglie tornarono all’amata Villa di Torre del Lago dove il figlio Antonio realizzò un mausoleo.

