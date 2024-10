Bimba di 10 anni abusata in un centro di accoglienza per migranti nel Bresciano, arrestato un uomo (Di sabato 12 ottobre 2024) Una bambina di dieci anni ospite di un centro migranti nel Bresciano sarebbe rimasta incinta dopo essere stata abusata da un altro ospite del centro. Secondo il quotidiano ‘Bresciaoggi’ che ne ha dato notizia l’autore è già stato arrestato settimane fa e quindi si trova in carcere a Brescia con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Anche l’accusato era ospite della struttura dove si trovava la bambina che con la madre aspettava il riconoscimento dello status di rifugiato. Il pm Federica Ceschi ha disposto il fermo dell’uomo dopo la denuncia della madre della bambina che ha visto cambiare l’atteggiamento della figlia. A denunciare i fatti, si legge sul quotidiano, “sarebbe stata la madre, accortasi di comportamenti ‘strani e anomali’ della piccola che improvvisamente era apparsa apatica e sempre più svogliata. Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 10 anni abusata in un centro di accoglienza per migranti nel Bresciano, arrestato un uomo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una bambina di dieciospite di unnelsarebbe rimasta incinta dopo essere statada un altro ospite del. Secondo il quotidiano ‘Bresciaoggi’ che ne ha dato notizia l’autore è già statosettimane fa e quindi si trova in carcere a Brescia con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Anche l’accusato era ospite della struttura dove si trovava la bambina che con la madre aspettava il riconoscimento dello status di rifugiato. Il pm Federica Ceschi ha disposto il fermo dell’dopo la denuncia della madre della bambina che ha visto cambiare l’atteggiamento della figlia. A denunciare i fatti, si legge sul quotidiano, “sarebbe stata la madre, accortasi di comportamenti ‘strani e anomali’ della piccola che improvvisamente era apparsa apatica e sempre più svogliata.

Il caso della bambina di 10 anni abusata in un centro migranti : la piccola potrebbe essere rimasta incinta - I manifestanti erano preoccupati, oltre che per problematiche legate alla "sicurezza" dell'area, anche per la possibile fuga dei turisti dall'Alta Valtrompia. Il caso della bambina di 10 anni abusata in un centro migranti (CANVA FOTO) – Notizie. "Se non avessi letto il giornale, non avrei saputo nulla di questo fatto orribile.

