Australia l’apertura di Re Carlo | Popolo può scegliere se diventare una repubblica

(Adnkronos) – Re Carlo ha ammesso che spetta al Popolo Australiano decidere se il Paese rimarrà una monarchia costituzionale o diventerà una repubblica. Lo ha reso noto il Daily Mail, che ha visionato le corrispondenze di lettere tra l'Australian Republic Movement e i funzionari di Buckingham Palace, che scrivono a nome del re.

