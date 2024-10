Alice Campello: le foto della sua nuovissima casa da single a Milano (Di sabato 12 ottobre 2024) Profumo di vita nuova per Alice Campello. L'influencer veneziana, infatti, dopo la separazione dall'ex marito e papà dei suoi quattro figli, Alvaro Morata, sembra proprio sia intenzionata a voltare pagina in tutti i sensi, ricominciare da zero e dare inizio alla sua nuova ed entusiasmante vita da Europa.today.it - Alice Campello: le foto della sua nuovissima casa da single a Milano Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Profumo di vita nuova per. L'influencer veneziana, infatti, dopo la separazione dall'ex marito e papà dei suoi quattro figli, Alvaro Morata, sembra proprio sia intenzionata a voltare pagina in tutti i sensi, ricominciare da zero e dare inizio alla sua nuova ed entusiasmante vita da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alvaro Morata : «Ho lottato contro depressione e attacchi di panico. L'immagine pubblica non è quella reale. Alice Campello? La amo - ma abbiamo opinioni diverse» - «Non so cosa non andasse in me», ha detto il calciatore all'emittente radiofonica spagnola Cope, «Hai una persona dentro con cui devi lottare ogni giorno e ogni notte». I figli, il capitolo più doloroso. E sull'addio ad Alice Campello: «La gente non capisce che le cose finiscono senza un motivo». (Vanityfair.it)

“Dove sono i tuoi figli?” : l’epica risposta di Alice Campello a chi l’attacca perché viaggia sola - Campello ha accennato che le difficoltà nel loro matrimonio erano legate alla loro giovane età e a un ritmo di vita frenetico, con quattro gravidanze, numerosi traslochi e momenti difficili legati alla carriera di Morata. . . I cosiddetti mom shamers hanno chiesto in modo giudicante: “E i tuoi bambini, dove li hai lasciati?”, un tipo di commento che raramente si vede sotto i post di padri in ... (News.robadadonne.it)

Alice Campello : «Mi attaccate perché viaggio senza i miei figli? Hanno un papà con le stesse responsabilità della mamma» - L'ex moglie di Alvaro Morata, attaccata sui social perché è volata a New York senza i quattro figli al seguito, ha asfaltato gli haters con poche parole che non ammettono repliche. (Vanityfair.it)

Alice Campello criticata per il viaggio a New York senza figli : l’influencer replica e lancia una frecciata a Morata - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello (@alicecampello) La situazione tra i due ex al momento non è delle migliori. Secondo i rumors circolati dopo la notizia della fine della relazione tra la modella e l’attaccante spagnolo, uno dei motivi scatenanti della rottura è stata la mancata volontà di Alice Campello di ... (Tpi.it)