A cosa servono i piatti vuoti in piazza a Bologna e perché riguardano tutti. Video (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – Guerra e fame. La giornata mondiale dell’alimentazione 2024 punta i riflettori su un legame di sangue tra le armi e la sofferenza della popolazione civile che si alimentano a vicenda in un circolo vizioso sempre più grave. Leggi anche: Quali sono i cibi che aiutano a prevenire i tumori Cos’è l’installazione in piazza Per questo, l’installazione di quest’anno di Cefa – l’Ong bolognese fondata da Giovanni Bersani – ha ‘disegnato’ piatto che contiene una bomba sul Crescentone di piazza Maggiore con circa tremila piatti vuoti. piatti che poi, nel corso della giornata vengono riempiti grazie a 100 carrelli provenienti da associazioni, parrocchie, aziende, scuole della provincia e serviti a chi ne ha più bisogno. L’operazione ha coinvolto oltre 150 i volontari che si sono alternati da questa mattina alle 6. Ilrestodelcarlino.it - A cosa servono i piatti vuoti in piazza a Bologna e perché riguardano tutti. Video Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Guerra e fame. La giornata mondiale dell’alimentazione 2024 punta i riflettori su un legame di sangue tra le armi e la sofferenza della popolazione civile che si alimentano a vicenda in un circolo vizioso sempre più grave. Leggi anche: Quali sono i cibi che aiutano a prevenire i tumori Cos’è l’installazione inPer questo, l’installazione di quest’anno di Cefa – l’Ong bolognese fondata da Giovanni Bersani – ha ‘disegnato’ piatto che contiene una bomba sul Crescentone diMaggiore con circa tremilache poi, nel corso della giornata vengono riempiti grazie a 100 carrelli provenienti da associazioni, parrocchie, aziende, scuole della provincia e serviti a chi ne ha più bisogno. L’operazione ha coinvolto oltre 150 i volontari che si sono alternati da questa mattina alle 6.

