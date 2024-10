A che ora la finale di Sinner a Shanghai: programma, avversario, tv, streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner si è imposto in due set contro Tomas Machac e si è così guadagnato l’accesso alla finale del Masters 1000 di Shanghai, da giocare contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle ore 10.30 sul cemento della località cinese, dove il tennista italiano andrà a caccia del trionfo trionfo in un torneo di questa categoria nel corso di questa annata agonistica. Il vincitore di Australian Open e US Open, che grazie all’affermazione odierna si è matematicamente assicurato di essere numero 1 del mondo a fine stagione, incrocerà dunque o il titanico trionfatore di 24 Slam (a caccia del 100mo sigillo a livello ATP) oppure l’americano già sconfitto a Flushing Meadows. Oasport.it - A che ora la finale di Sinner a Shanghai: programma, avversario, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Janniksi è imposto in due set contro Tomas Machac e si è così guadagnato l’accesso alladel Masters 1000 di, da giocare contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle ore 10.30 sul cemento della località cinese, dove il tennista italiano andrà a caccia del trionfo trionfo in un torneo di questa categoria nel corso di questa annata agonistica. Il vincitore di Australian Open e US Open, che grazie all’affermazione odierna si è matematicamente assicurato di essere numero 1 del mondo a fine stagione, incrocerà dunque o il titanico trionfatore di 24 Slam (a caccia del 100mo sigillo a livello ATP) oppure l’americano già sconfitto a Flushing Meadows.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner rompe la racchetta di Machac in semifinale con un dritto potentissimo : “Sei troppo veloce” - Machac si è avvicinato a Sinner per mostrargli il danno al telaio della sua racchetta, distrutta dopo un colpo dell'italiano: ha lanciato la pallina a una velocità elevatissima.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sinner in finale a Shanghai - Machac ko in due set - Il numero 1 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-5 SHANGHAI (CINA) - Jannik Sinner in finale al "Rolex Shanghai Masters", Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10. 298. Il numero 1 del mondo si è imposto in semifinale . 535 dollari. (Ilgiornaleditalia.it)

Sinner in finale a Shanghai - Machac ko in due set - Il numero 1 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-5 SHANGHAI (CINA) - Jannik Sinner in finale al "Rolex Shanghai Masters", Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10. 535 dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in semifinale . (Ilgiornaleditalia.it)

Sinner in finale a Shanghai - Machac battuto in semifinale - L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il ceco Tomas Machac per 6-4, 7-5 in 1h44'. (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. Il 23enne altoatesino va a caccia del settimo titolo stagionale e del 17esimo della carriera in una stagione strepitosa: 64 vittorie su 70 match disputati e primo […]. (Periodicodaily.com)