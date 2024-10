Wonder Woman 3: Connie Nielsen scioccata dall’annullamento del progetto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Wonder Woman 3: Connie Nielsen scioccata dall’annullamento del progetto Un terzo film di Wonder Woman era in fase di sviluppo presso la Warner Bros. fino a quando James Gunn e Peter Safran non hanno assunto il ruolo di co-responsabili dei rilanciati DC Studios, e la decisione di abbandonare il progetto è stata evidentemente una sorpresa per un certo numero di persone coinvolte nel defunto terzo capitolo e nei precedenti film di WW. Parlando con Den of Geek del suo ritorno come Lucilla in Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, Connie Nielsen, che ha interpretato la regina Ippolita sia nei film di Wonder Woman che in Justice League, ha ammesso di essere rimasta sconcertata dalla notizia dello studio. “Penso che sia folle. Voglio dire, francamente, non lo capisco”, dice Nielsen al sito. “Wonder Woman ha incassato 800 milioni di dollari solo nei cinema e ha una fan-base enorme e appassionata. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)3:delUn terzo film diera in fase di sviluppo presso la Warner Bros. fino a quando James Gunn e Peter Safran non hanno assunto il ruolo di co-responsabili dei rilanciati DC Studios, e la decisione di abbandonare ilè stata evidentemente una sorpresa per un certo numero di persone coinvolte nel defunto terzo capitolo e nei precedenti film di WW. Parlando con Den of Geek del suo ritorno come Lucilla in Il Gladiatore 2 di Ridley Scott,, che ha interpretato la regina Ippolita sia nei film diche in Justice League, ha ammesso di essere rimasta sconcertata dalla notizia dello studio. “Penso che sia folle. Voglio dire, francamente, non lo capisco”, diceal sito. “ha incassato 800 milioni di dollari solo nei cinema e ha una fan-base enorme e appassionata.

