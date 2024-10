Lapresse.it - Usa 2024, Obama attacca Trump: “Pensa solo a se stesso”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Barackscende in campo a fianco di Kamala Harris eDonald. L’ex presidente ha partecipato a un evento elettorale della candidata alla presidenza democratica a Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha preso di mira il tycoon: “a se. Donaldè un miliardario di 78 anni che non ha smesso di lamentarsi dei suoi problemi da quando è sceso dalla sua scala mobile dorata nove anni fa”, la stoccata diche aggiunge: “È come Fidel Castro,che va avanti all’infinito. Tentativi continui di venderti qualcosa. Scarpe da ginnastica dorate e una Bibbia edizione Donald”.