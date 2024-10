Un weekend di eventi imperdibili e per gli appassionati di arte e natura tornano le giornate Fai d'autunno (Di venerdì 11 ottobre 2024) È un weekend tutto da vivere quello che ci aspetta, tra concerti, degustazioni e immersioni nella natura. Gli appuntamenti sono davvero tanti e per tutti i gusti, ma se qui giù non trovate l'evento particolare di cui siete in cerca, allora provate a sbirciare nella nostra sezione dedicata a Chietitoday.it - Un weekend di eventi imperdibili e per gli appassionati di arte e natura tornano le giornate Fai d'autunno Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È untutto da vivere quello che ci aspetta, tra concerti, degustazioni e immersioni nella. Gli appuntamenti sono davvero tanti e per tutti i gusti, ma se qui giù non trovate l'evento particolare di cui siete in cerca, allora provate a sbirciare nella nostra sezione dedicata a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FLOReal & Pane a Stupinigi : un binomio perfetto per un weekend all'insegna della natura e del gusto - Dall'11 al 13 ottobre, la splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi si trasforma in un caleidoscopio di colori e profumi con la quarta edizione di FLOReal. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di giardinaggio e natura, si conferma come una delle... (Torinotoday.it)

Città della Scienza - weekend dedicato alla natura urbana e alle biotecnologie - Città della Scienza invita tutti a partecipare a un emozionante weekend dedicato alla natura urbana e alle biotecnologie, che si terrà il 28 e 29 settembre 2024, dalle ore 9:00 alle 17:00. Il programma proposto per il fine settimana intitolato "Urban Nature" offre un'opportunità unica per... (Napolitoday.it)

Vacanza sollievo per cinque pazienti affetti da Sla : weekend al mare coi propri cari fra giochi - relax e natura - Un fine settimana sereno al mare tra giochi, relax e natura, assieme ai propri cari. Si è appena conclusa con successo, a detta dei partecipanti, la prima edizione del progetto Vacanza Sollievo - Estate 2024 dedicato alle persone affette da Sla. Da giovedì 19 a domenica 22 settembre il... (Palermotoday.it)