Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Continuano i processi, questa settimana due udienze

(Di venerdì 11 ottobre 2024): Duepresso i tribunali di Roma e Milano. Laprossima previste altre duea Roma Roma 11/10/2024:adsi sono tenute dueriferite ad altrettante azioni compiute negli ultimi due anni. ·    La prima martedì 8 ottobre al tribunale di Milano, dove Simone Ficicchia era chiamato a rispondere a 5 denunce per violazione del foglio di via obbligatorio. A fine udienza il giudice ha assolto Simone perché il foglio di via era illegittimo, ma le questurea darli. ·    La seconda giovedì 10 ottobre a Roma, dove le persone dierano chiamate a rispondere per l’azione presso la sede Eni del 12 aprile 2022. Trattandosi di un’udienza comparizione predibattimentale, è stata rinviata al 20.02.2025 per un ritardo di notifica.