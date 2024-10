Storia per il Ferentino, Tchaouna convocato per la Coppa d'Africa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Ferentino Calcio è orgoglioso di annunciare una straordinaria notizia che segna una pietra miliare nella Storia del nostro club: il nostro tesserato Haroun Tchaouna è stato convocato dalla sua nazionale, il Chad, per le qualificazioni alla Coppa d’Africa! Questa convocazione rappresenta un Romatoday.it - Storia per il Ferentino, Tchaouna convocato per la Coppa d'Africa Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) IlCalcio è orgoglioso di annunciare una straordinaria notizia che segna una pietra miliare nelladel nostro club: il nostro tesserato Harounè statodalla sua nazionale, il Chad, per le qualificazioni allad’! Questa convocazione rappresenta un

