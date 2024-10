Liberoquotidiano.it - Stellantis: Scotto, 'da Tavares performance deludente'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Ho ascoltato con molta attenzione l'audizione dell'Ad di, Carlos. Penso che si sia trattata di unamolto. Che non dà rassicurazioni sul futuro degli stabilimenti in Italia. Ha fatto bene Elly Schlein a chiedere chiarezza sul piano industriale per l'Italia e a sottolineare la necessità di una cabina di regia a Palazzo Chigi. E' quanto mai urgente dare una risposta ai lavoratori che il 18 ottobre sciopereranno: non si possono chiedere sacrifici sempre agli stessi. Serve invece un investimento su scala europea per una transizione giusta e sostenibile”. Così Arturo, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.