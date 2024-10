Lanazione.it - “Spazi importanti con chi sa investire“

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La domanda si pone quasi da sola. In un’epoca in cui il digitale tutto può, in primis accorciare tempi e distanze, ha ancora un valore creare punti di incontro “fisici“ come fa il Miac da trent’anni? “La risposta è assolutamente sì“, dicono praticamente all’unisono Simone e Sandro Berchiolli, Maurizio Tomei e Andrea Orlandini che sono i quattro componenti del consiglio di amministrazione di Oradoc che da oltre trent’anni fa progettazione, produzione, montaggio e assistenza di sistemi complessi di pulizia e crespatura per tutta l’industria della carta, legno, gomma e plastica, tessile e alimentari. “E’ sempre importante conoscersi, guardarsi negli occhi, capire a presa diretta – specifica Berchiolli – . E’ chiaro che se ti serve un pezzo meccanico ti puoi spiegare in una call, puoi inviare una mail. Ma i rapporti anche imprenditoriali si creano così.