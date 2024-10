Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell'Unifil nel sud del Libano di spostarsi a nord. Questa la raccomandazione arrivata poche ore dopo che il quartier generale della missione Onu e due basi italiane sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell'Idf, le forze di Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” L'Identità. Lidentita.it - Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) –è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell'nel sud deldi spostarsi a. Questa la raccomandazione arrivata poche ore dopo che il quartier generale della missione Onu e dueitaliane sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell'Idf, le forze disuin: “” L'Identità.

